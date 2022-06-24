Париж, , 14:05 — REGNUM Французская студия Motion Twin выпустила обновление Dead Cells, которое, возможно, привлечёт к проекту геймеров, ранее опасавшихся играть в игру из-за её высокой сложности. Об этом 24 июня сообщает портал PC GamesN.

Постер компьютерной игры Dead Cells

Обновление под говорящим названием Breaking Barriers добавило в игру возможности, которые студии Motion Twin и Evil Empire начали тестировать в январе 2022 года. При реализации проекта разработчики сотрудничали с благотворительной организацией AbleGamers. Патч Breaking Barriers состоит из двух частей, первая добавляет в игру опции, связанные с пользовательским интерфейсом и шрифтами, настраиваемыми элементами управления и фильтрами цвета фона.

Вторая включает в игру режим помощи Assist Mode, который, в сущности, убирает из Dead Cells один из ключевых элементов «рогалика» (игры в стиле roguelike): в игре появляется опция, позволяющая геймерам выбрать количество жизней (вплоть до бесконечного). «Это сделано для игроков, у которых имеют место непроизвольные движения или активность, такие как мышечные спазмы, чтобы дать еще один шанс, если их прохождение будет испорчена чем-то, что находится не под их контролем», — сказали в Evil Empire.

Напомним, релиз Dead Cells состоялся на всех основных платформах в августе 2018 года. В марте 2021-го Motion Twin объявила, что в мире было продано 5 млн копий игры.

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