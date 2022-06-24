София, 24 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Городской суд столицы Болгарии Софии приговорил лидера местной националистической партии «Болгарский национальный союз» (БНС), бывшего кандидата в президенты Болгарии Бояна Станкова, известного под псевдонимом Расате, к выплате штрафа в размере 3 тыс. левов ($1,6 тыс.) по обвинению в злостном хулиганстве. Об этом 24 июня сообщает БНР.

Freesmi.by Суд

Согласно официальной информации, указанную сумму Станкова-Расате обязали выплатить в течение ближайших нескольких дней. Прокуратура требовала приговорить политика к 2-м годам тюремного заключения условно, однако адвокатам удалось смягчить основные пункты обвинения.

По словам самого подсудимого, «суд вынес адекватное решение».

Станков обвинялся в организации нападения на ЛГБТ-центр в Софии 30 октября 2021-го года, в результате чего ранения получили несколько человек, а корпус здания был подожжен. Ранее политик неоднократно заявлял о том, что он не признает легитимность болгарского правосудия.