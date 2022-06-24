Чебоксары, , 14:04 — REGNUM В Чувашии за год на 26,3 тыс. сократилось число земельных объектов без прав в ЕГРН, но предстоит найти собственников ещё 164 тысяч земельных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по Чувашии по итогам коллегии.

На участке земли Наталия Николаева © ИА REGNUM

На обсуждение был внесён вопрос о наполнении Единого государственного реестра недвижимости. В частности, особое внимание уделяется реализации федерального закона о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, которые стали владеть недвижимым имуществом до 1998 года, то есть до вступления в силу закона о государственной регистрации недвижимости. За год в Чувашии количество таких объектов без прав в ЕГРН сократилось на 26,3 тыс. объектов, свои права зарегистрировали свыше 11 тыс. собственников.

Но работа впереди немалая: по данным ведомства, предстоит найти собственников 164 тыс. земельных участков. В реестре есть сведения о 35 тыс. помещений и 38 тыс. объектов капитального строительства, у которых отсутствует информация о владельце. Порядка 5,5 тысяч объектов не имеют данных о годе завершения строительства или ввода объекта в эксплуатацию, что является существенным условием при определении кадастровой оценки имущества.

В управлении полагают по итогам анализа, что в отношении 20 тыс. объектов не могут быть права зарегистрированы «по ряду объективных причин».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии приняли региональный закон, запрещающий строить индивидуальные жилые дома на фермерских участках. Это коснётся порядка 78 тыс. гектаров земель, которые находятся в собственности более 2 тыс. фермеров.