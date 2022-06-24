Минск, , 14:15 — REGNUM Нередко молодых людей вовлекают в экстремизм некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Уже 56 таких НКО признаны нежелательными, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов 24 июня на координационном совете генпрокуроров стран СНГ.

Игорь Краснов Kremlin.ru

Он отметил, что в России, как и в большинстве стран СНГ, проявления экстремизма наблюдаются не первый десяток лет. С каждым годом экстремизм всё больше распространяется, особенно уязвимы перед ним несовершеннолетние.

«Нередко подобные деструктивные практики координируются некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа. Для противодействия такому вмешательству российским законодательством предусмотрены две специальные правовые категории: иностранный агент и нежелательная организация», — сказал Краснов.

Он уточнил, что на сегодняшний день 56 зарубежных структур признаны в России нежелательными, их интернет-ресурсы заблокированы по требованию прокуратуры.

Нейтрализовать угрозу можно и через правовые средства вне уголовно-правовых рамок. Организации можно признать экстремистскими в судебном порядке по искам прокуроров, пояснил он.

Так, за последние два года на основании примерно 600 требований были заблокированы свыше 130 тыс. интернет-ресурсов. Через многие из них подростки вовлекались в противоправную деятельность, в том числе — в протестную активность, которая создавалась искусственно через социальные сети.

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