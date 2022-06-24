Обнинск, Калужская область, , 14:11 — REGNUM Компьютерная программа, разработанная сотрудниками Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области, повысила эффективность работы с рационализаторскими предложениями. В ходе тестирования на одном из производственных участков система «Оперативное управление подачей и реализацией предложений по улучшению» увеличила количество внедренных в производство предложений на 14%, обеспечила их тиражирование в другие структурные подразделения. Об этом 24 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

На предприятие Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина

Программа, созданная специалистами «Технологии» на базе «1С: Предприятие 8.3», позволила автоматизировать работу с поданными предложениями по улучшению производства. С вводом в эксплуатацию автоматизированной системы работники пилотного производственного участка получили возможность подать предложение по улучшению в электронном виде и отслеживать изменение статуса своей заявки. Наряду с сокращением избыточного документооборота, система делает автоматизированный расчет ключевых показателей эффективности внедрения новшеств, что дает возможность еще на предварительном этапе определить целесообразность предлагаемых изменений. В 2020 году из 83 предложений, поданных работниками подразделения, было внедрено в производство 43, в 2021 — 61 из 106, рост количества реализованных предложений составил 14%.

«Предложения, поступающие от тех, кто занят непосредственно в производстве, базируются на практическом опыте и крайне редко требуют значительных вложений для реализации. Но экономический эффект от их внедрения может исчисляться серьёзными суммами, на нашем предприятии это более 10 миллионов рублей ежегодно», — отметил Андрей Силкин.

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