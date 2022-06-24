Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгагадзе не понимает, почему в правящей партии «Грузинская мечта» радуются тому, что стране не предоставили статуса кандидата на вхождение в состав Евросоюза. Об этом он 24 июня заявил журналистам.

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Политик прокомментировал высказывания представителей «Мечты» том, что Грузии предоставили «европейскую перспективу», что является «историческим днём».

«Не пойму, чему они радуются. Нас наказали, а они это празднуют? Они сбились и находятся в замешательстве», — заявил депутат.

Напомним, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что предоставление Грузии «европейской перспективы» важен для страны и даёт «исторический» шанс на евроинтеграцию. Подобный тезис в республике также повторили официальные лица. При этом ранее они заявляли, что будут считать «несправедливым», если Грузии не дадут кандидатство.

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