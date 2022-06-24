Москва, 24 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Нынешняя русофобская заряженность Евросоюза в обозримой перспективе едва ли рассосётся. Об этом 24 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Азиз оглы Байрамовым.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского Союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает. И как страны кандидаты подчиняются этим требованиям или всё-таки пытаются проявить свою самостоятельность», — заявил Лавров.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосётся или изменится в обозримой, а если так честно — в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали», — продолжил он.

По его словам, это путь, который напоминает начало Второй Мировой войны.

«Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету — войны с Россией», — подчеркнул он.