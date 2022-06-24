Донецк, 24 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщает 24 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:00 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; 13:10 — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка.

Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из БМ-27 «Ураган»