Пенза, 24 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Жители Пензы жалуются на затопленные после затяжного ливня улицы. Критические замечания население оставляет в соцсетях, сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Arina Borisova Ливневка

Данные о затопленных участках дорог областного центра фиксировали в ЦУР и направляли ответственным службам. Коммунальщикам местами приходилось частично перестраивать технические сооружения и сети трубопроводов, где-то ремонтировать размытые дороги.

На основе анализа ЦУР принято решение о дополнительном финансировании по содержанию ливневой канализации в местах обнаружения сильных подтоплений.

ИА REGNUM напоминает, 22 июня в Пензе прошел сильный дождь. Улицы города оказались подтоплены. Последствия непогоды ликвидировали несколько дней.

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