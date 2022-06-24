Улан-Удэ, , 13:58 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ организована доследственная проверка после очередного взрыва самогонного аппарата. Инцидент произошёл днём 24 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Самогонный аппарат Цитата из фильма Самогонщики. реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

По данным следствия, самогон в аппарате заводского изготовления варил 19-летний молодой человек в ванной комнате своей квартиры.

«В какой-то момент парень включил свет в комнате и неожиданно для него произошёл хлопок газа, скопившийся в результате работы самогонного аппарата, без возгорания», — отметили в ведомстве.

С ожогами рук пострадавшего госпитализировали в больницу. Проверка проводится по факту сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад после взрыва самогонного аппарата в Улан-Удэ госпитализировали мать с ребёнком. Обстоятельства происшествия были примерно схожими — хлопок произошёл после того, как женщина включила свет.

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