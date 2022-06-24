Новосибирск, 24 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала навигации выявлено уже более ста нарушений на водоёмах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

«С начала апреля сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели уже более двухсот патрулирований по акваториям Новосибирской области. За это время госинспекторы выявили 126 нарушений среди судоводителей, по каждому из которых составили протоколы об административной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что госинспекторы провели 275 патрулирований на водных объектах.