Октябрьский, , 14:08 — REGNUM Бездомные собаки напали на женщину в посёлке Октябрьский Белгородской области, назначена доследственная проверка, сообщили корреспонденту 24 июня ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Собаки Tololo.ru

Следователи обратили внимание на публикацию в социальных сетях. Четыре собаки напали на проходящую по улице женщину, отбиться от стаи ей помог проезжавший мимо автомобилист.

В СК дадут правовую оценку деяниям должностных лиц администраций посёлка и района, которые отвечают за мероприятия по обращению с бесхозяйными животными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.