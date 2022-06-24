Белгородская область, 24 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Бездомные собаки напали на женщину в посёлке Октябрьский Белгородской области, назначена доследственная проверка, сообщили корреспонденту 24 июня ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Tololo.ru Собаки

Следователи обратили внимание на публикацию в социальных сетях. Четыре собаки напали на проходящую по улице женщину, отбиться от стаи ей помог проезжавший мимо автомобилист.

В СК дадут правовую оценку деяниям должностных лиц администраций посёлка и района, которые отвечают за мероприятия по обращению с бесхозяйными животными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.