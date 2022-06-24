Донецк, 24 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 195 мирных жителей, включая 11 детей. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 09:30 24.06.22 за 128 дней эскалации погибли 195 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 2367 мирных жителей, включая 147 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии населённый пункт Пантелеймоновка в ДНР.