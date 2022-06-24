Москва, , 13:55 — REGNUM Москва заняла первое место в национальном рейтинге по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом 24 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Лидером этого рейтинга Москва становится третий раз подряд. Столица набрала в рейтинге 95,84 балла из 100 возможных. В тройку лидеров также вошли Московская и Тульская области с результатом 84,19 и 83,67 балла соответственно.

«Москва не только сохранила лидерство, но и дополнительно упрочила свои позиции в рейтинге. Город постоянно совершенствует цифровую экосистему для жителей и бизнеса, модернизирует электронные госуслуги, повышает качество и доступность онлайн-инструментов. Одновременно растет их востребованность», — сказала Сергунина.

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