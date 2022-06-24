Москва, 24 июня 2022, 13:55 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Министерство обороны РФ с вопросом об эвакуации жителей из Северодонецка в ЛНР.
Песков отметил, что в Кремле не могут никак прокомментировать этот вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы находящейся под контролем киевского режима части Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергея Гайдая, украинским вооружённым формированиям отдан приказ покинуть Северодонецк.
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