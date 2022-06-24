Москва, 24 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. По мере восстановления импорта, отмены ограничений на движение капитала и снижения ключевой ставки к концу 2022 года следует ждать ослабления рубля до предкризисных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«При каких условиях среднегодовой курс доллара в 2022 году может составить 75 рублей? Например, при условии, что рубль в самой ближайшей перспективе начнет постепенно слабеть и к концу года его курс опустится до отметки 96 рублей за доллар, — сказала она. — Однако такой сценарий не представляется реалистичным. Скорее всего, к концу года по мере восстановления импорта, отмены ограничений на движение капитала и снижения ключевой ставки следует ждать ослабления рубля до предкризисных значений. Тем более что бюджет считает такой курс для себя достаточно комфортным».

Что касается более отдаленной перспективы, то, как полагает Печалова, с учетом прогнозируемой инфляции в 2023 и 2024 годах (в России — 5-7% и 4%, а в США — 5,2% и 2,6% соответственно) можно было бы также ожидать курса в 75-77 рублей за доллар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова заявила, что в настоящее время у рубля нет причин для резкого падения.