Москва, 24 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Поддельные пестициды и удобрения становятся серьезной угрозой для здоровья граждан и экологии, следует бороться с контрафактной продукцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») по итогам заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Пчелы

По итогам заседания было принято решение поручить Россельхознадзору и МВД обеспечить работу по недопущению поставок контрафактных, фальсифицированных, незарегистрированных пестицидов с территории государств-членов ЕАЭС, отметил Неверов.

От Минсельхоза члены комиссии ждут предложения по корректировке законодательства в части госконтроля за соблюдением требований к маркировке пестицидов и агрохимикатов при их ввозе на территорию России и повышения размеров штрафов за нарушения требований отечественного законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, добавил он.

«От использования некачественных химикатов страдает плодородие земель, гибнут пчёлы, без которых невозможно опыление и сельскохозяйственных, и дикорастущих культур. Более того, это прямая угроза для людей, на чьи столы могут попасть отравленные химикатами продукты. Это очень серьезная проблема», — пояснил депутат.

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