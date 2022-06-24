Джакарта, 24 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2069 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 24 июня в Индонезии выявили 6 076 894 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 998 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 906 969 человек.

В период с 23 по 24 июня от COVID-19 умерли пять человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 711 человек.

Число активных случаев COVID-19 в Индонезии выросло до 13 214 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, авария со смертельным исходом с участием поезда и автомобиля произошла на железнодорожном переезде на севере Суматры в Индонезии.