Премьер-министр Грузии ответил на требования уйти в отставку
Тбилиси, 24 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не собирается уходить в отставку, несмотря на требование оппозиции. Об этом он 24 июня заявил на брифинге.
Глава правительства отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» победила на последних парламентских выборах, следовательно, жители страны доверяют партии и ему. Он также пообещал, что все требования, которые предъявили Грузии, для получения статуса кандидата в ЕС, будут выполнены.
«Правительство мобилизовано, чтобы вовремя выполнить все условия, прописанные в документе. Я обещаю, что все они будут выполнены», — заявил Гарибашвили.
Напомним, ранее в Еврокомиссии уже рекомендовали Грузии сначала выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям поручили снизить «поляризацию» с оппозиционными партиями, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления в оппозиции обвинили правительство в провале евроинтеграции.