Тбилиси, 24 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не собирается уходить в отставку, несмотря на требование оппозиции. Об этом он 24 июня заявил на брифинге.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Глава правительства отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» победила на последних парламентских выборах, следовательно, жители страны доверяют партии и ему. Он также пообещал, что все требования, которые предъявили Грузии, для получения статуса кандидата в ЕС, будут выполнены.

«Правительство мобилизовано, чтобы вовремя выполнить все условия, прописанные в документе. Я обещаю, что все они будут выполнены», — заявил Гарибашвили.

Напомним, ранее в Еврокомиссии уже рекомендовали Грузии сначала выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям поручили снизить «поляризацию» с оппозиционными партиями, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления в оппозиции обвинили правительство в провале евроинтеграции.