Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге при проведении комплексного развития территории (реновация жилого фонда) учтут опыт и ошибки реновации в Москве. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Депутаты Законодательного собрания города 23 июня в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Согласно документу, под реновацию попадут панельные дома 1957–1970 годов постройки.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский подчеркнул, что зона комплексного развития территории, помимо возведения новых домов, будет также включать появление новых зон отдыха и благоустройства. Бельский добавил, что также будут учтены ошибки и опыт реновации в Москве.

«Например, помимо тех домов, которые уже идут под реновацию, в этих кварталах есть еще дома, которые сами будут принимать решение об этом. И здесь очень важно соблюдать четкие правила, чтобы не получилось, как в Москве: в некоторых кварталах дома из восьмиэтажных превратились в двадцатидвухэтажные. Такого не должно быть, потому что люди принимают решение о том, чтобы реновация была в другом формате», — заявил председатель Заксобрания Петербурга.

Напомним, что законопроект при обсуждении в парламенте вызвал критику и множество вопросов среди депутатов, которые опасаются массовых нарушений прав граждан в процессе реновации. Документ пройдёт ещё два чтения до того, как отправится на подписание губернатору.

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