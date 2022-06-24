Бейрут, 24 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Ливане бушуют лесные пожары. Об этом 24 июнясообщает Al-Mayadeen.

Лесной пожар

По данным журналистов, крупнейший очаг возгорания был обнаружен в долине между городами Харуф и Джабшит. В результате пожара серьёзно пострадали леса и нераспаханные поля.

Отмечается, что в район ЧП стянуты пожарные расчёты из соседних городов — Харуфа, Джабшита, Майфдуна и Аль-Кусайбы, которые стремятся не допустить распространения пожаров на сельскохозяйственные угодья и жилые районы.

Однако, как сообщается, сильный восточный ветер способствует тому, что площадь возгорания постепенно расширяется.