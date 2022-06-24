Омск, 24 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко слепил самые маленькие в мире пельмени. Размер изготовленного по рецепту блюда не превышает полтора миллиметра, сообщает РГ.

Russieautrement.com Пельмени

По словам кулинара, в процессе ему пришлось преодолеть множество трудностей. Так, для лепки краев он изготовил специальные микроскопические щипцы, а вместо лука он использовал зелёное перо, поскольку обычный лук превращался в воду при такой степени измельчения.

«Но в конце концов все получилось. Я налепил целый лист 1,5-миллиметровых пельменей. И, конечно же, попробовал один из образцов. Вкус — классический!» — цитирует издание слова экспериментатора.

Коненко уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил добавить в рацион школьных столовых пельмени, правда, нормального размера.

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