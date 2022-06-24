Курск, 24 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Александр Увакин назначен на пост директора Курской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе АЭС 24 июня.

Dmitriy 92 Курская АЭС

«В связи с переходом Вячеслава Федюкина на работу советником генерального директора АО «Концерн «Росэнергоатом», на должность директора Курской атомной станции (г. Курчатов Курской области) назначен Александр Увакин», — говорится в сообщении.

Александр Увакин окончил Горьковский политехнический институт по специальности «инженер-физик», на Курской АЭС работает с 1978 года. Прошёл путь от инженера-оператора блочного щита управления до главного инженера станции, этот пост он занимал с 2005 года.