Уфа, 24 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Похолодание ожидается в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

setarka Заморозки

Сообщается, что с 26 по 30 июня в регионе ожидается понижение температуры воздуха ночью до +5°С, днем до +15°С. Ночью в некоторых горных районах на поверхности почвы ожидаются слабые заморозки.

Отмечается, что в регионе местами сохранятся дожди различной интенсивности. Специалисты рекомендуют укрыть растения для их защиты. При этом отдыхающим на природе нужно учитывать погодные условия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе упавшие деревья повредили шесть автомобилей.