Кемерово, 24 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. На главной площади Кемеровской области прошла торжественная линейка для воспитанников губернаторских учебных заведений. В ней приняли участие выпускники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, Губернаторской женской гимназии-интерната и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.

ako.ru Выпускной в губернаторских учебных заведениях Кузбасса

Всего из губернаторских учебных заведений в 2022 году выпускаются 346 человек.

Все выпускники получили праздничную стипендию и памятные часы. За особые успехи в учебе 22 человека награждены региональным знаком «Отличник КуZбасса», 36 выпускников — медалью «300-летие образования КуZбасса».