Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Актёр Закари Ливай рассказал о своей борьбе с тревогой и депрессией. Об этом 24 июня пишет Entertainment News.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

«Я не осознавал, что борюсь с этими вещами, пока мне не исполнилось 37 лет, около пяти лет назад, и у меня случился полный психический срыв», — поделился актёр. «Я сидел в своём грузовике, и отчетливо помню, как держался за руль, и меня просто трясло взад и вперёд, будто я пытался вытряхнуть себя из того, что происходило вокруг, и я просто плачу. Я просто плачу», — признался Ливай, добавив, что думал о самоубийстве, так как у него «никого не было».

После этого случая артист воспользовался советом друга и прошёл курс психотерапии в больнице. На поиски подходящего лечения он потратил месяц, но всё же нашёл «интенсивную, меняющую и спасающую жизнь терапию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Закари Ливай присоединился к актёрскому составу перезапуска «Детей шпионов» от Netflix. Помимо него главные роли в картине Роберта Родригеса исполнят Джина Родригес, Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон.