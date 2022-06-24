Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Интеграция Молдавии и Украины в Евросоюз не создаёт рисков для России. Об этом 24 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков», — сказал Лавров.

Российский министр напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва придерживается такой позиции. В то же время Лавров указал на то, что в последние годы политика ЕС начинает походить на «русофобскую».

Напомним, 23 июня Совет Европы решил предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Грузии пока предоставлена «европейская перспектива».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков отреагировал на антироссийский курс Молдавии