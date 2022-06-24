Омск, 24 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Днём 25 июня в Омской области ожидается +21…+26 °С, местами +28…+33 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето

Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. В регионе днём 25 июня также прогнозируются дожди, местами гроза, возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

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