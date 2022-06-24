Улан-Удэ, 24 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Двое заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 137 161. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 3035 человек.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 21 пациент, а всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 133 899 жителей.