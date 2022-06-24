Брюссель, 24 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. К идее общих закупок газа в Евросоюзе и установлению максимальной цены на газ в сообществе перед сложной зимой призвал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Он заявил об этом 24 июня перед началом заседаний второго дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

(сс) Scottish Government Александр де Кроо, премьер- министр Бельгии.

По словам де Кроо, Евросоюз, возможно, ожидает сложная зима и многие страны сообщества в данный момент готовятся к снижению поставок российского природного газа, а потому, по его мнению, ЕС нужно действовать совместно для преодоления этого сложного периода.

«Бельгия уже предлагала несколько месяцев назад создать энергетический блок, совершать совместные закупки и установить потолки цен. Мы должны лучше координироваться. Сейчас Еврокомиссия должна взять инициативу и организовать наше взаимодействие», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что работу некоторых отраслей германской промышленности придётся остановить в случае нехватки газа.