Ижевск, , 13:38 — REGNUM В рамках поручения президент России Владимира Путина по проведению капитального ремонта спортивных объектов принято решение поддержать Удмуртию, поручив профильным министерствам проработать вопрос софинансирования из федбюджета реконструкции ледовой арены «Ижсталь». Об этом заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам посещения спортобъектов в Ижевске, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Удмуртии Александр Бречалов пресс-служба правительства Удмуртии

Он отметил, что Удмуртия со своей стороны должна оперативно подготовить и предоставить всю необходимую документацию.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что сейчас необходимо стремиться к снижению уровня заболеваемости населения за счет увеличения численности занимающихся физкультурой и спортом. К 2024 году доля таких граждан должна достигнуть 55%, к 2030 году — 70%.

По словам полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, В ПФО в рамках федеральных программ создаются физкультурно-оздоровительных комплексы, крытые катки, плавательные бассейны, покрытия для футбольных полей. На эти цели привлечено около 2 млрд рублей федеральных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» переносилась уже несколько раз. Генерального подрядчика проекта удалось привлечь только со второй попытки, им стала государственная компания АО «РСК». В итоге работы по проекту могут начаться спустя три года после старта поиска исполнителя.