Баку, 24 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Евросоюз не хочет выполнять договорённости по созданию со странами ЕАЭС общего пространства «от Атлантики до Тихого океана», на это указывают действия Брюсселя. С таким заявлением министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил 24 июня на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, ЕС демонстрирует, что не желает никаких объединительных тенденций в Европе, не выполняет и не собирается выполнять договорённости с Россией и странами ЕАЭС о развитии общих пространств, экономики, гуманитарной сферы и сферы безопасности.

«И не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей — создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана. Всё это позади, всё это в прошлом», — подчеркнул Лавров.

Читайте также: Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией — Лавров