Москва, , 13:37 — REGNUM Европейский союз превратился в антироссийский союз, который подключается к решениям против Москвы. Об этом сегодня, 24 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение предоставить Молдавии и Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС.

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«Руководители ЕС заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении России», — пояснил Лавров.

По его мнению, «Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал в направлении обретения агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки.

Как сообщало ИА REGNUM, годы, а не десятилетия должен занять процесс вступления Украины в Европейский союз.

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