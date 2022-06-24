Париж, , 13:36 — REGNUM По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), государственный долг во Франции увеличился на €88,8 млрд, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Государственный долг во Франции превысил 114% ВВП в первом квартале 2022 года, и этот уровень увеличился по сравнению с концом прошлого года, когда он составлял 112,5% ВВП.

В более долгосрочной перспективе увеличение госдолга с начала кризиса в области здравоохранения было огромным, достигнув €526 млрд в период с конца 2019 года по начало 2022 года для всех государственных администраций.

Франция — далеко не единственная страна, столкнувшаяся со взрывным ростом долга. В мае Еврокомиссия приняла к сведению сложную ситуацию, в которой оказались государства, предложив продлить приостановку бюджетных правил на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожники во Франции, столкнувшись с растущей инфляцией и отсутствием повышения заработной платы, призывают к забастовке 6 июля, требуя повышения заработной платы.

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