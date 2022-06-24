Новосибирск, 24 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ключевые события Дня города Новосибирска будут транслироваться на официальном сайте Новосибирска, на YouTube-канале «мэр_и_я» и на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

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Кроме того, концертная программа и фестиваль фейерверков, которые пройдут 26 июня, будут транслироваться в прямом эфире на канале ОТС.

Напомним, что 26 июня Новосибирск отметит своё 129-летие.