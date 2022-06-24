Констанца, Румыния, 24 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В условиях блокирования украинских портов черноморский порт Констанца в соседней Румынии стал основным каналом для экспорта зерна c Украины, передает 24 июня Associated Press.

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Это крупнейший порт Румынии с самым быстроразгружаемым зерновым терминалом в Европе, и с начала весны 2022 года через него прошел почти миллион тонн зерна с Украины.

Но операторы порта говорят, что поддержание его работы, не говоря уже об увеличении объемов, скоро станет невозможным без единой поддержки и инвестиций со стороны Европейского союза.

«Если мы хотим продолжать помогать украинским фермерам, нам нужна помощь для увеличения наших перевалочных мощностей», — говорит Дан Долгин, директор по зерновым операциям Comvex — основного оператора этого черноморского порта.

Comvex может перерабатывать до 72 000 тонн зерновых в день. Это, а также близость Констанцы по суше к Украине и по морю к Суэцкому каналу делает ее наилучшим маршрутом для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Прошедшей зимой компания Comvex инвестировала в новый разгрузочный комплекс. Это позволило порту за последние четыре месяца отгрузить около миллиона тонн украинского зерна, большая часть которого прибыла на баржах по реке Дунай. Но поскольку в 20 раз больший объем всё еще заблокирован на Украине, а в самой Румынии и других странах, использующих Констанцу для экспорта, быстро приближается сбор летнего урожая, Долгин говорит, что темпы отгрузки украинского зерна через его порт, скорее всего, снизятся.

«Когда летом сбор урожая в Румынии наберет обороты, все портовые операторы будут заниматься румынским зерном», — предупредил он.

Заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич также обеспокоен. В начале июня, выступая перед Европейским парламентом, он заявил, что летом операторы порта в Констанце будут работать с европейскими поставщиками зерна и «это еще больше осложнит экспорт украинской продукции».