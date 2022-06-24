Симферополь, , 13:35 — REGNUM Купание в море запретили санитарные врачи в Севастополе. По информации межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Крым и городу Севастополю, всего на 22 июня специалисты провели исследования 1756 проб морской воды у крымского побережья на микробиологические показатели, 1747 проб на санитарно-химические показатели, 1498 проб на паразитологические показатели. Нестандартные пробы воды по микробиологическим показателям выявлены в 2% образцов.

Пляж Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«По всем нестандартным пробам морской воды проинформированы администрации муниципальных образований и субъекты хозяйствования, эксплуатирующие пляжи и зоны рекреации, проведены повторные исследования, приняты меры, в том числе по запрету купания», — уточнили в управлении.

Как уточняет «Крым 24», нестандартные пробы были выявлены у побережья Севастополя. Здесь санитарные врачи временно запретили купаться, при этом загорать на пляжах разрешено.

По данным управления Роспотребнадзора, всего на Крымском полуострове в этом году планируется работа 463 рекреационных зон. На 22 июня выдано выдано 370 санитарно- эпидемиологических заключений.