Уфа, 24 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Лучших медиков наградили в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что 24 июня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поздравил всех медицинских работников региона с профессиональным праздником.

«Вы с честью и достоинством выполняете свой профессиональный долг, спасаете здоровье и жизни тысяч людей. Мы искренне гордимся вами! Ваша профессия требует глубоких знаний, исключительного трудолюбия, милосердия и полной самоотдачи. Понимая это, мы уделяем большое внимание созданию достойных условий для вашей работы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Башкирии.

Отмечается, что он вручил заслуженные награды 50 представителям медицинской отрасли региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии идет строительство хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра, Центра детской онкогематологии, поликлиник в Республиканской клинической больницы им. Куватова и в Затоне. Кроме этого, возводятся больницы в Учалах и селе Большеустьикинское, строятся поликлиники в Месягутово, Баймаке, Бирске.