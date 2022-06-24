Берлин, 24 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Экспорт зерна из России остаётся на том же уровне, что и в прошлом году. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 24 июня в Берлине.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Она отметила, что несколько компаний не уверены в том, смогут ли перевозить зерно кораблями. Власти Германии активно работают над тем, чтобы убедить их — это зерно из России вывезти можно.

«По поводу российского зерна: там нет блокады. Экспорт такой же высокий, как и в прошлый год», — сказала Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава германского МИД заявила, что даже частичный вывоз из украинских портов заблокированного там зерна поможет справиться с продовольственным кризисом.

Читайте также: Глава МИД Германии заявила о невозможности вывезти всё зерно с Украины