Баку, , 13:34 — REGNUM В настоящее время Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО) собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны с Россией. Об этом 24 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Сергей Лавров Mid.ru

Как отметил глава МИД России, Москва будет следить за поведением Евросоюза и предпринимаемыми им шагами, а также за тем, как страны — кандидаты на вступление в сообщество подчиняются его требованиям или же пытаются проявить свою самостоятельность.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или измениться в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», — сказал он.

Также Лавров указал, что эта ситуация напоминает ему Вторую мировую войну, когда Гитлер под свои знамена собрал большую часть стран Европы для войны против СССР.

«Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — добавил министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что евроинтеграция различных стран — исключительно внутренние европейские дела, но она не должна ставить под угрозу отношения этих стран с Россией.