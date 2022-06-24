Баку, , 13:34 — REGNUM Евросоюз и НАТО собирают коалицию для того, чтобы вести борьбу с Россией. Об этом 24 июня сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Азербайджан.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

Лавров напомнил, что в начале Второй мировой войны Адольф Гитлер собрал значительную часть европейских стран для борьбы против СССР.

«Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ», — сказал Лавров.

Министр пообещал смотреть на это «очень внимательно».

В Баку Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.