Грозный, , 13:33 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике.

Рамзан Кадыров SKFO.gov.ru

«Населённый пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское. Зачистка идёт поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и народной милиции ЛНР понемногу сужается, нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что российские военные используют новую тактику ведения боевых действий, и она даёт ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских боевиков происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди боевиков ВСУ заметна паника, заключил Кадыров.