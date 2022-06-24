Москва, 15 мая, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Владимир Кузнецов ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Об этом 15 мая сообщил московский театр «Ленком» во «ВКонтакте».

Кадр из к/ф «Две сестры 2» реж. Олег Массарыгин. 2009г. Россия Актёр Владимир Кузнецов

«Ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в «Ленкоме» на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 год, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ», — говорится в сообщении.

Причина смерти актёра не уточняется.

Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке в Челябинской области. Окончил школу-студию МХАТ в 1969 году и сразу пришёл в театр «Ленком», где исполнял роли в спектаклях «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия» и других.

Также снимался в фильмах, телеспектаклях и сериалах, среди которых «Гренада» (1982), «Юнона и Авось» (1983 и 2004), «Битва за Москву» (1985), «Тихое следствие» (1986), «В полосе прибоя» (1990), «Королевские игры» (2005).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ушла из жизни осетинская киноактриса Светлана Дудиева. Она снималась в кинокартинах «Здесь мой дом» и «Пишите письма».