Каир, 24 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Граждане Египта, работающие в государственном и частном секторах, получили три выходных дня. Об этом 24 июня сообщает Masry-al-Youm.

Египет

По данным журналистов, власти Египта официально назначили выходные на четверг, 30 июля, по случаю годовщины Второй египетской революции 2013 года. Таким образом, египтяне будут отдыхать три дня подряд, поскольку в Египте выходными днями являются пятница и суббота.

Согласно решению правительства, подписанному премьер-министром Мустафой Мадбули, выходной будет объявлен для работников министерств, государственных ведомств и учреждений, работников местной администрации, сотрудников компаний государственного сектора, компаний государственного коммерческого сектора и частного сектора.

По данным журналистов, 30 июня в Египте пройдут торжества по случаю свержения режима Хосни Мубарака, который покинул свой пост на волне «Арабской весны».