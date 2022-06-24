Петрозаводск, 24 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Еще один житель Карелии — рядовой контрактной службы Игорь Колосов, служивший в рядах российской армии, — погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса.

vk.com/aparfenchikov Рядовой Игорь Колосов

Как сообщил 24 июня глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, Колосов был уроженцем деревни Ууксу Питкярантского района, служил механиком-водителем отделения противотанковых ракет мотострелкового батальона. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Как уточнили в администрации Питкярантского района Карелии, Игорь Колосов погиб 21 июня 2022 года. Ему было 34 года.

По сообщениям властей Карелии, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 19 военнослужащих, связанных с республикой местом рождения или проживания.