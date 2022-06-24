Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM На пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна открылся ресторан быстрого питания под брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщили 24 июня на официальной странице сети ресторанов в соцсети «ВКонтакте».

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Также помимо этой точки в Петербурге в этот день открылись еще семь: на Чёрной речке, на проспекте Славы, на Московском шоссе и по другим адресам. Со списком можно ознакомиться на странице сети.

Стоит отметить, что в планах владельцев «Вкусно — и точка» открыть в Петербурге и Ленинградской области другие заведения на месте ресторанов ушедшей сети «Макдоналдс» в период с 26 июня по 1 июля.

Напомним, что в Северной столице 12 заведений «Вкусно — и точка» уже принимают посетителей. Первые гости смогли попробовать обновлённое меню 22 июня.

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