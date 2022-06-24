Пермь, , 13:29 — REGNUM В городе Кунгуре Пермского края с 25 июня по 2 июля пройдёт фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», сообщают организаторы мероприятия.

Аэростаты Yarregion.ru

Ежегодно тысячи гостей фестиваля «Небесная ярмарка» стремятся посетить открытие и закрытие, чтобы насладиться яркой шоу-программой и увидеть вживую огромные аэростаты. В Прикамье приезжают из других субъектов России и стран, чтобы увидеть грандиозное зрелище.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что для возвращения зрителей с кунгурской «Небесной ярмарки» в Перми запустят дополнительные рейсы трамваев. В ночь с 25 на 26 июня и со 2 на 3 июля, пассажиры, прибывающие на электропоезде, смогут воспользоваться трамваями маршрутов №4 и №5, которые будут поданы к станциям «Бахаревка» и «Пермь-II».

Ежегодно зрителями фестиваля становятся более 50 тыс. человек.