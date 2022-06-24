Саратов, , 13:39 — REGNUM Более 1,8 млн рублей перевели мошенникам трое жителей Саратовской области. Пострадавшие заявляют, что пытались таким образом обезопасить себя от оформления нежелательного кредита, сообщает ГУ МВД России по региону.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Мошенники для отмены нелегальной операций запросили у саратовцев номера карт и смс-коды, а затем настояли на снятии денег и перечислении их на «безопасный» счет. Именно на такую уловку попались два жителя Саратова, а также житель Ртищевского района Саратовской области.

Пострадавшие перевели злоумышленникам 342 тыс. рублей, 650 тыс. рублей и 885 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Заводского района города Саратова лишилась 1,738 млн рублей после беседы с лжебанкиром.

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