Алма-Ата, Казахстан, , 13:26 — REGNUM Возле села Жаланаш Алма-Атинской области Казахстана поток воды, вызванный сильным дождём, размыл участок дороги, ведущей на озеро Кольсай. Об этом 24 июня сообщает информационный портал Zakon. kz.

«В Кегенском районе Алма-Атинской области произошёл склоновый сток дождевых вод, в результате чего произошёл разлив по ул. Акшокы в селе Туменбай, где вода прошла по 11 дворовым участкам, — сообщили о происшедшем в пресс-службе областного управления МЧС. — Произошёл перелив воды через дорогу».

По данным ведомства, поток воды к настоящему времени спал, автомобильное движение на дороге восстановлено, ведутся ремонтные работы. Происшествие обошлось без жертв.

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